Modena Si riparte con la squadra al completo

Tutto sommato buone notizie dal campo in vista della ripresa del campionato, prevista domenica prossima, il 12 gennaio, colimpegnato a Palermo, dove ci saranno le assenze certe di Giovanni Zaro e Cristian Cauz, appiedati come previsto per una giornata dal giudice sportivo. Nell’allenamento di ieri c’era praticamente tutta la rosa al lavoro agli ordini di Paolo Mandelli. Unico assente Giuseppe Caso, rimasto a lavorare a parte allo stadio Braglia dopo l’infortunio muscolare patito il giorno di Santo Stefano nella trasferta di Brescia. Trapelano però buone sensazioni sul recupero del veloce attaccante gialloblù: lo staff sanitario delinfatti sta provando a recuperarlo a tempo di record per poterlo aggregare ai convocati che partiranno per Palermo. Ad oggi prevale ottimismo misto a prudenza, diciamo che siamo cinquanta e cinquanta sull’utilizzarlo domenica al ’Barbera’ o posticipare il suo rientro, da grande ex, sabato 18 gennaio al Braglia con il Frosinone.