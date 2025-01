Ilrestodelcarlino.it - L’Urbino riparte con un poker. Fabriano, terza sconfitta di fila

CERRETO 1 URBINO 4 CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Stortini, Carnevali, Grassi (47’ st Guidarelli); Trillini, Gori (33’ st Poeta), Conti; Nacciarriti (1’ st Crescentini), Musso (36’ st Franconi), Proietti Zolla (26’ st Marinelli). All. Mariotti. URBINO (4-3-3): Alessandroni; Mari (26’ st Osmani), Giovane (37’ st Nisi), Bellucci, Tamagnini; Cusimano, Zancocchia, Boccioletti (33’ st Morelli); Galante (11’ st Montesi), Bardeggia, Palazzi (1’ st Serges). All. Mariani. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto. Reti: 21’ pt Giovane, 25’ pt e 8’ st Galante, 41’ pt Bardeggia (rig.), 5’ st Musso. Note: espulso al 41’ pt De Sanctis. Ammoniti Trillini, Giovane, Osmani.consecutiva per ilCerreto che cade in casa, pesantemente, contro. Esordio amaro per mister Mariotti sulla panchina dei cartai che vanno sotto dopo una ventina di minuti, nonostante un buon inizio con i tentativi in successione di Trillini, Conti e Proietti Zolla.