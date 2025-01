Sport.quotidiano.net - La grande prestazione. Super Perignano, ko il Fucecchio. Sette reti con doppietta di Cutroneo

FRATRES0 FRATRES: Serafini (Becherini), Ricci (Rotunno), Brisciani (Mogavero), Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Taraj (), Viola (Badalassi), Rossi. All.Cetti.: Fiaschi, Arapi, Iommazzo, Leccetti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Mariani, Taddei, Geniotal, Sciapi. All.Targetti. A dispos.: Rocchi, Agostini, Nannetti, Banti, Paradiso, Gjoni, Mazzoni, Melani, Piccirilli. Arbitro: Bulletti di Pistoia. Marcatori: al 24’ pt e al 9’ st Taraj, 44’pt e 47’pt Rossi (R), 25’ st Viola, 39’st(R),41’st– I Fratresbrindano al nuovo anno con una netta e tennistica vittoria sul. Il cambio allenatore, anche se il nuovo arrivato Fanani non era in panchina perché squalificato per due turni e sostituito dal vice Cetti, e la sosta natalizia hanno fatto bene alla compagine rossoblù che torna al successo netto e meritato.