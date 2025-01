Lopinionista.it - Klausberg Ice Games 2025 nell’area vacanze Valle Aurina dal 12 al 17 gennaio

(BZ) – Dal 12 al 17il comprensorio sciistico diSkiworld Ahrntal,in Alto Adige, ospitera’ la 15ª edizione degli Ice, un concorso internazionale di scultura che trasforma blocchi di ghiaccio in opere d’arte meravigliose. Tra le innevate vette alpine, artisti provenienti da tutto il mondo si apprestano a lavorare a 2.500 metri di altitudine, alla stazione a monte del K2 Bergstation, per scolpire il ghiaccio in capolavori unici. Piccozze, pale e creatività sono gli strumenti per realizzare queste creazioni d’arte, in un’atmosfera di pura magia invernale.Anche quest’anno gli ospiti dell’areapossono ammirare le opere in fase di creazione della nuova edizione diIce. Il tema scelto per ilè Gaming: dai mondi digitali ai giochi classici, che offre agli artisti la possibilità di esplorare la relazione tra la realtà digitale e il mondo dei giochi tradizionali, trasformando il ghiaccio in spettacolari interpretazioni visive.