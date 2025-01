Golden Globe, trionfano "Emilia Perez" e "The Brutalist". "Challengers" di Guadagnino vince per la colonna sonora

Leggi su Open.online

e Thesono i migliori film del 2024 nelle sezioni commedia e drammatico. Il film di Jacques Audiard ha vinto ilanche per il miglior film non in inglese superando l’italiano Vermiglio di Maura Delpero. Il musical sul narcotraffiante messicano che cambia sesso era arrivato con dieci nomination. Zoe Saldana ha vinto il premio per miglior attrice non protagonista. La transgender Karla Sofia Gascon però non ha vinto quello di miglior attrice. In onda dal Beverly Hilton sulla Cbs, la serata ha visto il trionfo di Brady Corbet, premiato per la regia di Theinsieme al protagonista Adrian Brody.di Lucaha invece vinto unper la miglioreoriginale.Gli altri premiWicked ha avuto un riconoscimento come campione al box office.