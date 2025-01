Primacampania.it - Domani i funerali di Daniele, il giovanissimo tifoso del Napoli. Ci sarà Conte con tutta la squadra

– La storia di, ildelscomparso a soli 13 anni a causa di una malattia incurabile, ha toccato profondamente i cuori dil’Italia., 7 gennaio, alle ore 16, si terranno idel piccolo nella Chiesa dei Fiorentini, in Piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero di. A rendere omaggio al giovane ci saranno laazzurra al completo, la dirigenza e il tecnico Antonio, che insieme alla famiglia si uniranno per un ultimo, commosso saluto., che nelle ultime settimane aveva avuto la possibilità di incontrare i suoi idoli del, aveva stretto un legame speciale con la. Sabato pomeriggio, dopo la vittoria contro la Fiorentina, il tecnico Antonio, visibilmente scosso, ha scelto di non partecipare alle consuete interviste post-partita.