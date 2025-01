Liberoquotidiano.it - "Chi sta pensando di invadere". Putin, il Financial Times visiona file "top secret": è guerra

Vladimirvuole prendersi il mondo intero. O, per lo meno, il Sudest asiatico. Secondo un'inchiesta realizzata dal, lo zar starebbediil Giappone e la Corea del Sud. Alcuni documenti topti dal quotidiano americano dimostrano come la Russia è una minaccia non solo per l'Europa e la Nato, ma anche per i Paesi orientali. I documenti citati dalsono datati 2013-2014. Nelvengono indicati 160 obiettivi da colpire nei due paesi asiatici in caso di conflitto. Si tratta sia di obiettivi militari che civili. Sempre secondo il prestigioso quotidiano, nonostante questi piani dirisalgano a un decennio fa sembra che in realtà non siano mai stati abbandonati del tutto.teme che il fianco orientale possa diventare una minaccia per la Russia.