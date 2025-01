Napolipiu.com - Caos Fiorentina-Napoli: aggressioni al Franchi, la denuncia di Gianluca Conte

Leggi su Napolipiu.com

al, ladi">Gravi episodi durante: oltre alle violenze contro tifosi e stampa partenopea, emerge il sabotaggio ai danni del match analyst azzurroBASTA! È arrivato il momento di alzare la voce e rispondere dente per dente. Quanto accaduto alè l’ennesimo, inaccettabile episodio di violenza contro i napoletani che non può e non deve passare sotto silenzio. La vittoria delper 0-3 sul campo dellaè stata macchiata da una serie di eventi gravissimi che dimostrano, ancora una volta, come esista un sistema discriminatorio contro tutto ciò che è napoletano.Tifosi malmenati, giornalisti aggrediti, sputi, insulti – questo è il “benvenuto” che Firenze ha riservato ai napoletani. E non è la prima volta.