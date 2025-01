Ilrestodelcarlino.it - Caffè della Rocca, tutto da rifare. Il Tar annulla la gara d’appalto: “Mancano le verifiche di legge”

Imola, 6 gennaio 2025 –daper il? Il Tar hato laindetta dalla società controllata dal Comune, Area Blu, che aveva assegnato lo scorso febbraio la gestione alla ditta Mr Bruce srl, accogliendo il ricorso di Lorenzo Sabbioni, gestore precedente del locale. Area Blu, secondo la sentenza pubblicata nei giorni scorsi dal Tar, avrebbe dovuto verificare i ’requisiti morali’ del candidato, vale a dire l’assenza per esempio di condanne per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di lavoro o il regolare pagamento delle imposte, un controllo non effettuato perché ritenuto superfluo. L’ultima parola però spetterà probabilmente al Consiglio di Stato ed è molto probabile che la sentenza venga impugnata. Nel frattempo l’opposizione si scatena. Ma entriamo nel dettagliosentenza.