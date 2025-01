Ilgiorno.it - Bancomat nel mirino, quattro colpi in 24 ore nella Bergamasca. L’ipotesi di una banda specializzata

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 6 gennaio 2024 –aiin 24 ore: tra sabato 4 e domenica 5 gennaio sono stati fatti esplodere gli sportelli a Torre Boldone e Bagnatica, mentre sono andati a vuoto gli assalti a Suisio e Urgnano. Secondo gli investigatori dell'Arma, potrebbe trattarsi di un'unicainai, composta da tre opersone, ben attrezzate e organizzate, che agiscono con il volpo coperto e che non esitano ad utilizzare l'esplosivo per impossessarsi del denaro. Il primo colpo, andato a vuoto, è avvenuto verso le 4 di mattina di sabato 4 gennaio aldella filiale della banca Agricola Mantovana - Monte dei Paschi, in via Belvedere a Suisio. In questo caso i banditi hanno fatto scattare l'allarme e sono così stati costretti a fuggire a mani vuote.