Sport.quotidiano.net - Adamant, il 2025 parte col botto. A Oderzo un successo pesante

Leggi su Sport.quotidiano.net

Calorflex65Ferrara 84 Vanin 12, Spanic ne, Bei ne, Alberti 16, Pierucci 8, Minincleri, Perin 6, Razzi ne, Reimundo 10, Bellato 3, Lombardo 10, Mutton. All. Lorenzon.FERRARA: Dioli, Sackey 14, Drigo 6, Santiago 13, Tio 3, Yarbanga 1, Solaroli 10, Chessari 12, Ballabio 13, Braga ne, Marchini 12. All. Benedetto. Parziali: 18-21; 29-50; 42-70. E’ un’versione trasferta, quella che inaugura ilcon unautorevole sul parquet di, al termine di una partita dominata in lungo e in largo dagli uomini di Benedetto. Dopo un avvio ad handicap, da metà primo quarto Ferrara cambia marcia ed è nel secondo parziale che piazza il break decisivo, un 29-11 che indirizza la partita sui binari giusti. Ci si aspettava un segnale da Drigo e compagni e questo è arrivato, sugli scudi un ritrovato Santiago mentre sotto canestro da segnalare l’ottima prova di Sackey.