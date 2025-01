Ilfattoquotidiano.it - Supercoppa, la sfida Inzaghi-Conceiçao: i compagni di squadra alla Lazio che l’ultima volta non si strinsero la mano

Simonee Sergio, campioni d’Italia con lanel 2000, nell’ottavo di finale di Champions League 2022/2023 tra Porto e Inter hanno rischiato compromettere un’amicizia ventennale a causa di due pali colpiti all’ultimo minuto e 120 secondi al cardiopalma dove la pnon voleva saperne di entrare in porta. A distanza di un paio d’anni, lunedì 6 febbraio, i due si ritroveranno avversari nella finale diItaliana che andrà in scena a Riyad tra Inter e Milan.Ricordate cosa successe? Era il 14 marzo del 2023. All’Estádio do Dragão, i nerazzurrivano il Porto con l’obiettivo di difendere l’1-0 del match d’andata di San Siro. Al 95esimo minuto successe veramente di tutto. La partita era ancora bloccata sullo 0-0. Dumfries aveva da poco salvato sulla linea un tiro di Marcano.