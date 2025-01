Ilrestodelcarlino.it - "Siamo in linea con l’anno scorso"

Valentina Cannuccia, del negozio di abbigliamento Bad girl in corso Cavour, spiega: "Il lavoro, sia a Natale che per i saldi appena iniziati, è stato incon i periodi del. A Natale sono andati molto forte maglioni e pantaloni con maglie abbinate, con l’andamento delle vendite che è stato tutto sommato stazionario, sostanzialmente non ci sono stati cambiamenti rispetto allo stesso periodo delloanno. Oggi (ieri, ndr) per i saldi abbiamo avuto molte persone; scontiamo tutti i prodotti del 20% e speriamo bene nei prossimi giorni, per ora i saldi fanno ben sperare".