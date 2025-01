Inter-news.it - Rrahmani: «Scudetto? Troppo presto. Pensiamo a questo!»

Amirha parlato delle ambizioni future del suo Napoli, dopo il netto successo del Franchi contro la Fiorentina con il punteggio di 3-0. Per il difensore azzurro, non èil momento di parlare di.LE DICHIARAZIONI – Amirsi è pronunciato alle frequenze di DAZN in merito alle speranze del Napoli di conquista dello. Il calciatore della squadra partenopea, soddisfatto per il successo contro la Fiorentina per 3-0, ha voluto evitare di esprimersi in maniera spavalda sul tema: «Éper parlare di, dato che siamo solo a metà campionato. Bisogna ora guardare alla prossima partita, ce ne aspettano tante e difficili».sulle origini della rinascita del NapoliL’ELOGIO –si è successivamente espresso sulle ragioni alla base del grande inizio di stagione del Napoli: «Il merito va al nostro allenatore.