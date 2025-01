Lanazione.it - Omicidio a Campi, la madre del 17enne ucciso: “Questo è il fallimento dell'umanità”

Bisenzio (Firenze), 5 gennaio 2025 – Cerimonia di ricordo stamani aBisenzio (Firenze) per ilMaati Moubakir,domenica scorsa in unancora senza colpevoli dopo aver trascorso una serata alla discoteca Glass Globe. Circa 100 persone si sono ritrovate in via Tintori, dove fiori e bigliettini indicano il punto in cui Maati è stato trovato morto dissanguato e per lesioni a organi vitali causategli dalle coltellate inferte da più aggressori. Nel raccoglimento generale, durato circa 20 minuti, c'è stato un minuto di silenzio. Il padre, un uomo di origine maghrebina, ha detto una breve preghiera nella sua religione, musulmana. "Chiediamo giustizia per nostro figlio, perché la sua vita è stata spezzata ingiustamente - ha detto Farid Moubakir - Maati non era solo nostro figlio: era il figlio di tutti noi, un ragazzo pieno di sogni e speranze, come tanti altri.