Rompipallone.it - Leao ci sarà per Inter-Milan di Supercoppa? Conceicao svela tutto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 5 Gennaio 2025 12:38 di redazioneSituazione, Sergiorivela le ultime notizie sul calciatore portoghese in vista della finale diItaliana.La situazione di Rafapreme ancor di più vista la finale diItaliana in programma domani sera a Riyad contro l’di Simone Inzaghi. Durante la conferenza stampa della vigilia il neo allenatore Sergioha rivelato alcune nozioni per quanto riguarda le condizioni del calciatore portoghese.Il numero 10 delha riportato, a causa dell’infortunio rimediato nel match contro il Verona, un’elongazione al flessore sinistro che lo ha portato ad allontanarsi per un periodo dal terreno di gioco compresa anche la semifinale diItaliana contro la Juventus.Sergioperò ha rivelato alcune importanti novità sulle condizioni proprio del calciatore portoghese in vista del derby dicontro l’