La ripartenza della svolta

Il campionato di Eccellenza – girone A, seconda giornata di ritorno – ricomincia dopo la pausa di Natale e Capodanno con un debutto in panchina. E’ quello di Pacifico Fanani che è stato ingaggiato dal Fratres Perignano dopo l’esonero di Roberto Falivena. "Sono orgoglioso di questa chiamata – le parole di Fanani – Il Fratres Perignano ha fatto campionati importanti, ora è in un momento di difficoltà a livello di classifica, ma la società è serie e forte e ambisce a ben altre posizioni. Appena mi hanno chiamato ho dato la mia disponibilità perché credo in questo gruppo. Spero di far bene e invertire la rotta". Fanani – ex allenatore di Castelnuovo Garfagnana, Ghivizzano, Aglianese, River Pieve – da calciatore ha militato anche nel Pontedera. E’ affiancato dal vice Stefano Cetti, dal preparatore dei portieri Gabriele Vivaldi e dal preparatore atletico Stefano Maggiari.