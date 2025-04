Liberoquotidiano.it - Pd "sotto quota". E Meloni...: sondaggio-choc

Un altro, un'altra batosta per il centrosinistra. Secondo i dati della rilevazione di Lab21 per Affaritaliani il partito di Giorgia, Fratelli d'Italia, avrebbe sfondato il muro del 30 per cento attestandosi a questaormai da qualche settimana. Buone notizie anche per la Lega che dopo il congresso è balzata al 9 per cento. Stabile anche Forza Italia. Ed eccoci alle note dolenti per i dem. Il Pd infatti è adesso: precipitail 21 per cento mentre sia M5s che Avs sono in crescita. Insomma nel campo progressista il partito guidato da Elly Schlein comincia ad avere grossi problemi in termini di consensi. Sembra del tutto svanito l'effetto "non ci hanno visto arrivare" di Elly che battezzò così il suo approdo al Nazareno. E il centrodestra unito è nettamente davanti alla coalizione di centrosinistra.