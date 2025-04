Sport.quotidiano.net - Lentigione domina Progresso 3-0: vittoria netta a Reggio Emilia

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Gobbo (14’ st Bonetti); Cavacchioli (41’ st De Marco), Nappo (32’ st Mordini), Sabba, Pari (18’ st Pastore), Alessandrini (27’ st Maggioli); Battistello, Nanni. A disp. Pagani, Babbi, Bocchialini, Luppi Banchini. All. Cassani.: Cheli; Mele, Ben Sead (18’ st Castagnini), Cestaro, Dandini (1’ st Welle); Cavazza, Corzani (37’ st Gnani), Matta; Maltoni (45’ st Nanetti), Mascanzoni (18’ st Finessi), Pinelli. A disp. Roccia, Montesi, Scalini, Pizzirani. All. Marchini. Arbitro: Travaini di Busto Arsizio. Reti: 19’ pt Alessandrini, 40’ pt Battistello; 14’ st Nanni. Note: ammoniti Nappo, Mordini, Welle e il tecnico ospite Marchini.) Non era giornata e non poteva esserlo, viste le tantissime assenze (quattro squalificati) che non hanno consentito aldi giocare alla pari contro il