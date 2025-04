Atalanta Bologna Spareggio Cruciale per la Corsa Champions al Gewiss Stadium

Atalanta, che nel lunch match riceve al Gewiss il Bologna in un vero Spareggio per la Corsa Champions. Nerazzurri a 58 punti, rossoblù a 57, un solo punto a separare le due squadre, reduci però da strisce agli antipodi: nelle ultime cinque giornate i bergamaschi hanno raccolto appena 4 punti, gli emiliani ben 13, recuperando un distacco di nove lunghezze dalla Dea. Che oggi, in casa, non può sbagliare: anche perché domenica prossima ci sarà la difficile trasferta di Pasqua sul campo del rilanciato Milan. Gasperini arriva a questa sfida con una formazione contata, senza De Ketelaere bloccato da una lesione all’adduttore, con la coperta corta davanti con Lookman e Retegui, che non segnano da un mese e dovranno fare gli straordinari. Il solo Maldini è l’alternativa offensiva dalla panchina, oltre all’evanescente Samardzic. Sport.quotidiano.net - Atalanta-Bologna: Spareggio Cruciale per la Corsa Champions al Gewiss Stadium Leggi su Sport.quotidiano.net Mezzogiorno e mezzo di fuoco, oggi per l’, che nel lunch match riceve alilin un veroper la. Nerazzurri a 58 punti, rossoblù a 57, un solo punto a separare le due squadre, reduci però da strisce agli antipodi: nelle ultime cinque giornate i bergamaschi hanno raccolto appena 4 punti, gli emiliani ben 13, recuperando un distacco di nove lunghezze dalla Dea. Che oggi, in casa, non può sbagliare: anche perché domenica prossima ci sarà la difficile trasferta di Pasqua sul campo del rilanciato Milan. Gasperini arriva a questa sfida con una formazione contata, senza De Ketelaere bloccato da una lesione all’adduttore, con la coperta corta davanti con Lookman e Retegui, che non segnano da un mese e dovranno fare gli straordinari. Il solo Maldini è l’alternativa offensiva dalla panchina, oltre all’evanescente Samardzic.

Potrebbe interessarti anche:

Atalanta - al Gewiss c’è il Bologna per uno spareggio Champions. Formazioni e diretta tv

Atalanta - col Bologna è più di uno spareggio Champions : ennesimo sold out al Gewiss - la Dea cerca una vittoria scaccia crisi

Atalanta Bologna : dove vederla - orario e probabili formazioni

Ne parlano su altre fonti Atalanta-Bologna: Spareggio Cruciale per la Corsa Champions al Gewiss Stadium. Atalanta, col Bologna è più di uno spareggio Champions: ennesimo sold out al Gewiss, la Dea cerca una vittoria scaccia crisi. Atalanta-Bologna: Sfida Cruciale al Gewiss Stadium tra Crisi e Riscatto. Orsolini, torna a Bergamo: con l’Atalanta è un conto ancora aperto. Atalanta, incubo spareggio per lo scudetto, ma corsia preferenziale per la Champions. Juventus-Milan e Atalanta-Napoli: sabato da brividi, snodo cruciale in chiave Champions e Scudetto.

Lo segnala msn.com: Atalanta-Bologna: Spareggio Cruciale per la Corsa Champions al Gewiss Stadium - Atalanta e Bologna si sfidano in un match decisivo per la Champions. Gasperini e Italiano pronti a tutto per la vittoria.

In base a quanto diffuso da ilrestodelcarlino.it: Atalanta-Bologna: Sfida Cruciale al Gewiss Stadium tra Crisi e Riscatto - Atalanta in crisi ospita un Bologna in forma al Gewiss Stadium. Italiano punta su concentrazione e dettagli per vincere.

Atalanta e Bologna: un incontro cruciale nella 32esima giornata di Serie A - Atalanta e Bologna si sfidano oggi nella 32esima giornata di Serie A, con i bergamaschi in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio e i rossoblù in forma.