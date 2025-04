Fossombrone in trasferta ad Avezzano quattro partite finali per i playoff

Fossombrone va in trasferta ad Avezzano. "Da qui alla fine mancano quattro partite e per noi devono essere quattro finali - osserva il diesse Pietro D’Anzi- sono tutte gare difficili e quindi vanno affrontate con il giusto piglio, noi come società abbiamo chiesto alla squadra che ci teniamo tantissimo a disputare i playoff, i ragazzi sono motivatissimi; da qui alla fine ci servono almeno due vittorie e un altro risultato utile, come minimo dobbiamo cogliere 7 punti. Affrontiamo una squadra tosta, all’andata ci mise in forte difficoltà, specialmente nel reparto avanzato con De Silvestro e Ferrari, ora il primo è passato da tempo alla Fermana ma è stato sostituito da Kanoute che non è da meno. L’Avezzano ha forti motivazioni che sono quelle di chi vuol salvarsi, anche se all’inizio stagione, come altre, era stata costruita per disputare un campionato di vertice. Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone in trasferta ad Avezzano: quattro partite finali per i playoff Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi ilva inad. "Da qui alla fine mancanoe per noi devono essere- osserva il diesse Pietro D’Anzi- sono tutte gare difficili e quindi vanno affrontate con il giusto piglio, noi come società abbiamo chiesto alla squadra che ci teniamo tantissimo a disputare i, i ragazzi sono motivatissimi; da qui alla fine ci servono almeno due vittorie e un altro risultato utile, come minimo dobbiamo cogliere 7 punti. Affrontiamo una squadra tosta, all’andata ci mise in forte difficoltà, specialmente nel reparto avanzato con De Silvestro e Ferrari, ora il primo è passato da tempo alla Fermana ma è stato sostituito da Kanoute che non è da meno. L’ha forti motivazioni che sono quelle di chi vuol salvarsi, anche se all’inizio stagione, come altre, era stata costruita per disputare un campionato di vertice.

