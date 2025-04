Sport.quotidiano.net - Re-Basket 2000 sfida Trieste per la quarta vittoria consecutiva nella Poule Salvezza

Trasferta domenicale per la Re-(22), in campo alle 17 a(14)giornata di ritorno delladi B Interregionale. Terminasse oggi la seconda fase del campionato, gli uomini dell’allenatore Alberto Baroni sarebbero salvi senza dover disputare i playout. Lasu Jesolo, ex capolista in solitaria del girone, ha permesso ai biancoblù di agganciare il vertice, a +2 punti sullapiazza, ma l’equilibrio regna sovrano ed è fondamentale centrare ladi fila per tenere a distanza le rivali, anche perché la Re-deve ancora osservare il turno di riposo. All’andata il quintetto reggiano vinse 83-55 al termine di 40 minuti senza storia, trascinato dai 22 punti di Digno. Per fare il bis dovrà fare attenzione a un’avversaria che occupa il penultimo posto della graduatoria ma è reduce dal successo esterno su Cernusco.