pesca marittima: la legge Regionale n. 9 del 20 giugno 2019, “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare”. Una legge che ha potuto contare sul mio apporto tecnico-scientifico, frutto di anni di studio sulla giustizia ambientale, sulla criminalità organizzata in mare, sul diritto della pesca nell’ottica comparatistica e sull’attuazione delle direttive europee. Una legge che ha avuto il merito, forse per la prima volta in Italia, di collegare strettamente sostenibilità ambientale, legalità economica, tutela del lavoro marittimo e tracciabilità alimentare, attraverso strumenti normativi precisi: dall’albo dei pescatori artigianali alla certificazione etica, dalla promozione dell’ittiturismo all’introduzione di criteri sociali ed ecologici nei circuiti di vendita e consumo, alla selezione dei contributi scientifici reali. Ilfattoquotidiano.it - La legge siciliana sulla pesca marittima è inattuata da anni: è ora di uscire dall’ambiguità Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nel giugno del 2019 la Sicilia approvava una delle leggi più avanzate nel panorama nazionale in materia di: laRegionale n. 9 del 20 giugno 2019, “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare”. Unache ha potuto contare sul mio apporto tecnico-scientifico, frutto didi studiogiustizia ambientale,criminalità organizzata in mare, sul diritto dellanell’ottica comparatistica e sull’attuazione delle direttive europee. Unache ha avuto il merito, forse per la prima volta in Italia, di collegare strettamente sostenibilità ambientale, legalità economica, tutela del lavoro marittimo e tracciabilità alimentare, attraverso strumenti normativi precisi: dall’albo deitori artigianali alla certificazione etica, dalla promozione dell’ittiturismo all’introduzione di criteri sociali ed ecologici nei circuiti di vendita e consumo, alla selezione dei contributi scientifici reali.

