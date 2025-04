Mantova vs Spezia Storia di Sfide e Vittorie nel Calcio Italiano

La prima volta fu il 13 novembre 1921 e il Mantova vinse 4-0. Comunque non è andata molto meglio nell'arco del tempo per lo Spezia che, nelle sue trasferte in terra lombarda, ha raccolto soltanto una vittoria, che fa da contraltare a 8 sconfitte. A completare lo score 6 pareggi. Andiamo subito a quell'unico acuto, datato 17 aprile 2005, con in panchina Loris Dominissini (che aveva sostituito Marco Alessandrini): fu Massimiliano Guidetti (nella foto) a fissare il risultato (0-1) con un gol al 18', laureandosi poi capocannoniere della stagione di Serie C1, mentre i Mantovani (allenati da Di Carlo) salirono comunque in Serie A. In campo, con schema 4-4-2, andarono (nel giorno dell'esordio tra i professionisti di Mirko Bruccini) Rubini; Rizzo, Cardinale, Tricarico (30' st Beati), Bordin; Bruni, Matteassi (35' st Bruccini), Anaclerio, Scoponi; Baggio (20' st Meggiorini), Guidetti.

Ne parlano su altre fonti Mantova-Spezia: una sfida tra imbattibilità, record e duelli offensivi. Oltre 800 tifosi a Mantova per spingere lo Spezia in un Martelli sold out. Serie B, domenica pomeriggio il Mantova ospita lo Spezia al "Martelli". Le parole in conferenza stampa di mister Possanzini (VIDEO). SPEZIA - MANTOVA 1-1: gli highlights. Per la seconda volta nella storia i playoff di Serie B potrebbero non giocarsi: occhio ai risultati in primavera. Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Verre pronto dal 1', ballottaggio Pierozzi-Lund sulla sinistra.

Come indicato da msn.com: Mantova: Possanzini avverte i suoi, sfida cruciale contro lo Spezia - Possanzini del Mantova avverte i suoi: "Non siamo al sicuro". Sfida cruciale contro lo Spezia con stadio sold-out.

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Quando Massimiliano ci dava una mano. L’unico segno 2 nella storia Mantova-Spezia porta la sigla del principe dei bomber - Mai stato facile al "Martelli", se lo ricordano gli ex ragazzi dei ruggenti anni '80-'90, giravano in lungo e in largo i campi della terza serie del nord Italia. E l'ex velodromo di Porta Cerese è uno ...

In base alle informazioni di rainews.it: Mantova-Spezia, D'Angelo "Ci stiamo giocando la possibilità di andare in Serie A" - "Ci stiamo giocando la possibilità di andare in Serie A, una cosa che non succede tutti gli anni e dobbiamo viverla con la giusta tensione, quella che ti spinge a fare il meglio possibile". Lo ha dett ...