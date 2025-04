La Sardegna aspetta di sapere se ospiterà l’Einstein Telescope Ma mentre alcuni sperano altri lavorano

aspettare la manna dal cielo o assecondare la vocazione del territorio?La Sardegna aspetta l’esito della candidatura all’installazione dell’Einstein Telescope, il rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione, un progetto di impatto scientifico e tecnologico di livello mondiale. I maggiori esperti europei del settore trovano nell’area sarda della miniera dismessa di Sos Enattos, nell’entroterra barbaricino, il sito ideale, in primis per il silenzio del territorio. I competitor impensieriscono il governo Meloni che sostiene la candidatura sarda, si tratta di Germania e Olanda, che hanno già stanziato ingenti finanziamenti per approntare strade e laboratori che rendano più appetitosa la propria offerta territoriale in termini di trasporti, infrastrutture e di logiche laboratoriali. Ilfattoquotidiano.it - La Sardegna aspetta di sapere se ospiterà l’Einstein Telescope. Ma mentre alcuni sperano, altri lavorano Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Ilaria Muggianu ScanoLaddove non può la sorte, può la lungimiranza. È la storia della più antica civiltà del Mediterraneo, a conti fatti.re la manna dal cielo o assecondare la vocazione del territorio?Lal’esito della candidatura all’installazione del, il rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione, un progetto di impatto scientifico e tecnologico di livello mondiale. I maggiori esperti europei del settore trovano nell’area sarda della miniera dismessa di Sos Enattos, nell’entroterra barbaricino, il sito ideale, in primis per il silenzio del territorio. I competitor impensieriscono il governo Meloni che sostiene la candidatura sarda, si tratta di Germania e Olanda, che hanno già stanziato ingenti finanziamenti per approntare strade e laboratori che rendano più appetitosa la propria offerta territoriale in termini di trasporti, infrastrutture e di logiche laboratoriali.

