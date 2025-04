Sport.periodicodaily.com - Evie Richards brilla in Brasile: vittoria nello Short Track e podio nell’XCO alla UCI Mountain Bike World Series 2025

ha vissuto un weekend da protagonista nella seconda tappa della UCIad Araxá,, conquistando lanella gara diXCC e salendo sulnella Cross-Country XCO. La ciclista britannica si conferma tra le atlete più forti del panorama mondiale. Ecco tutti i dettagli:fa doppiettaXCCDopo il successo nella gara d’apertura della stagione,ha centrato la secondaconsecutiva nelXCC, superando in volata Nicole Koller e Jenny Rissveds. Con questo risultato,diventa l’atleta più vincente nella storia della disciplina femminile d’élite.Terzo postoa conferma della formaNella gara di Cross-Country XCO disputata sabato,ha lottato per le prime posizioni, ma ha dovuto cedere il passo a una strepitosa Jenny Rissveds, che si è imposta grazie a un ritmo insostenibile in salita e discesa.