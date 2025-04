Lettera43.it - Israele bombarda l’Ospedale Battista di Gaza, Hamas: «Ennesimo crimine»

Le forze israeliane hannoto nella notteAl-Ahli, detto anche Ospedale, nel nord della città di, mentre il personale stava evacuando malati e feriti, secondo gli ordini impartiti dalle Idf. Il governo controllato daha reso noto che nelmento «è stato distrutto un edificio che ospitava la reception e un pronto soccorso»., l’unico che ancora operava a pieno regime a, ospitava centinaia di pazienti, feriti e personale medico. Ci sono vittime.The first moments after the bombing of the Baptist Hospital by the Israeli occupation forces inCity. pic.twitter.com/8Gf6QBUiy4— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 13, 2025L’esercito di Tel Aviv aveva emesso nella serata del 12 aprile nuovi ordini di evacuazione per i residenti del campo profughi di Nuseirat e di Khan Younis, nel sud delle Striscia, dopo aver intercettato tre razzi provenienti da