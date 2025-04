Schlein isolata nel Pd non ha suoi candidati E in Campania va in tilt

Schlein, o meglio della sua maggioranza, fa acqua da tutte le parti. Nessun candidato in vista, il Pd riesce a fare cassa solo quando adotta il "franchising" dei riformisti, più portati a rastrellare consensi e preferenze. La musica non cambia in vista delle prossime scadenze: Campania, Veneto, Toscana, Marche, Puglia e Valle d'Aosta. Un problema per il Nazareno, la classe dirigente interna balzata agli onori della cronaca con l'arrivo dell'imprevista, stenta a emergere. Insomma, solo "chiacchiere e distintivo". La Campania sarà il banco di prova di questa tendenza: superata la stagione di Vincenzo De Luca grazie alla Consulta, Elly ha ben pensato di apparecchiare la Regione per il "Pietro Ingrao" del M5S, l'ex Presidente della Camera Roberto Fico.

