Iltempo.it - Il maltempo rovina aprile. Sottocorona: “Quantità elevate di pioggia”, dove colpiscono

Si avvicina la seconda metà die Paolo, meteorologo di La7, fornisce il quadro delle previsioni del tempo. Dando prima uno sguardo ad una particolare carta meteo: “Rispetto a ieri qualcosa è cambiato. L'instabilità prende tutto il nord e, in maniera diciamo leggermente diversa, in parte anche il sud”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, domenica 13, evidenzia che ilprende il nord ma soprattutto la parte occidentale, la Toscana, l'Appennino settentrionale, poi come intensità delle piogge diminuisce rapidamente sul resto del centro. Piogge assenti, però il grigio c'è, le nuvole ci sono, per quanto riguarda il sud. Nella giornata di domani, lunedì 14, al sud rimane solo un cielo un po' grigio, qualchearriva in Sardegna e sulle zone del centro e poi da metà della Toscana, Marche, in su abbiamo una estesa zona di, non ci sono zone in cui ci sono schiarite.