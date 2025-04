LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA Battocletti a caccia dell’oro alle 9 30 il via delle 10 km

DIRETTA LIVE9.13 A Leuven (Belgio) termina la prima rassegna continentale della corsa su strada. Quest’oggi si chiuderà in grande con le 10 km e le maratone.9.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio alla DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata degli Europei di corsa su strada 2025.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di corsa su strada 2025. A Leuven (Belgio) termina il week-end dedicato alla prima rassegna continentale di corsa su strada con le 10 km e le maratone maschili e femminili.La giornata inizierà alle 9.30 con la partenza delle due 10 km. Nella gara femminile l’Italia sogna in grande con Nadia Battocletti. L’argento olimpico sui 10. Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Battocletti a caccia dell’oro, alle 9.30 il via delle 10 km Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.13 A Leuven (Belgio) termina la prima rassegna continentale della corsa su. Quest’oggi si chiuderà in grande con le 10 km e le maratone.9.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale della seconda ed ultima giornata deglidi corsa su.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda giornata deglidi corsa su. A Leuven (Belgio) termina il week-end dedicato alla prima rassegna continentale di corsa sucon le 10 km e le maratone maschili e femminili.La giornata inizierà9.30 con la partenzadue 10 km. Nella gara femminile l’Italia sogna in grande con Nadia. L’argento olimpico sui 10.

