Intermania de Vrij come Acerbi difficile trovare di meglio le alternative sul mercato

I tifosi vip portano bene all`Inter. Ligabue si è goduto il `capolavoro` dei nerazzurri sul campo del Bayern Monaco in Champions League. Valentino.

Inter-Monaco LIVE - le formazioni ufficiali : Asllani e De Vrij dal 1'. C'è Minamino - Frattesi in panchina

Inter-Lazio - sul gol di Arnautovic interviene l’AIA : “Il fuorigioco di De Vrij non è punibile - Mandas non può intervenire”

Conferenza stampa de Vrij pre Feyenoord Inter LIVE : le parole del difensore

