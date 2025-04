Il ritorno di Chiesa in Serie A scatto decisivo destinazione inattesa

Chiesa tra le file del Liverpool – insomma – porta in dote tanti dettagli per poter essere definita assolutamente fallimentare.Il ritorno di Chiesa in Serie A, scatto improvviso: destinazione a sorpresa (LaPresse) – Calciomercato.itComplice anche una condizione fisica che soprattutto nei primi mesi non è riuscita a decollare, il figlio d'arte non è mai stata una prima scelta di Arne Slot che senza mezzi termini ha relegato l'ex Juventus ad un ruolo di comprimario. 12 gettoni complessivi per un totale di soli 395 minuti totali impreziositi da due reti e due assist. La sensazione – ormai diventata qualcosa di molto più concreto – di faticare ad emergere e ad imporsi con costanza. Una concorrenza da urlo, ulteriormente 'rivitalizzata' dal rinnovo di Momo Salah.

Ne parlano su altre fonti Il ritorno di Chiesa in Serie A, scatto decisivo: destinazione inattesa. Chiesa può lasciare il Liverpool a gennaio: ritorno in Serie A possibile, ma a una condizione | Primapagina. Ritorno in Serie A: Federico Chiesa ha già deciso. Chiesa, addio al Liverpool vicino: arriva l'offerta dell'Inter. Federico Chiesa, critiche in Inghilterra e ipotesi ritorno in Serie A. Federico Chiesa cerca una via d’uscita dal Liverpool: può tornare in Italia già a gennaio.

Lo segnala rompipallone.it: Serie A, ritorno in Italia per Chiesa: destinazione inedita - L’avventura di Federico Chiesa a Liverpool non rimarrà impressa nella memoria dei tifosi dei Reds. Purtroppo l’esterno italiano non è riuscito a brillare ad Anfield complici principalmente gli ...

In base a quanto diffuso da juventusnews24.com: Chiesa torna in Serie A? Il Liverpool può lasciarlo partire, c’è questa big italiana pronta ad abbracciarlo! Dove potrebbe andare l’ex Juventus - Chiesa potrebbe fare ritorno in Serie A: Il Liverpool può lasciarlo partire, c’è questa big italiana pronta ad accoglierlo Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il Milan sarebbe una pista ...

Max Allegri porta Federico Chiesa al Milan: la voce - Secondo quanto confermato da diverse fonti, Massimiliano Allegri avrebbe confidato di avere già un accordo con il Milan per la prossima stagione: in ballo anche il possibile ritorno in Serie A di Fede ...