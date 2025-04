Ieri in Campania strage del viadotto Acqualonga Lametta si costituisce Vince la Salernitana

Campania di Ieri, sabato 12 aprile 2025. Avellino –"Mi vado a costituire in carcere dove per questa vicenda entro per la seconda volta da innocente". Lo annuncia Gennaro Lametta, proprietario del bus precipitato la sera del 28 luglio del 2013 dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti in Italia in cui trovarono la morte 40 persone. (LEGGI QUI)Benevento – Amara sorpresa questa mattina per il titolare di un esercizio commerciale di via dei Longobardi, a Benevento, che si è accorto nel riaprire il punto vendita che qualcosa non andava. (LEGGI QUI)Caserta – Il sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Pannone, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditore agricolo di 62 anni Aniello D'Angelo, accusato di omicidio colposo per la morte dell'operaio Salvatore Ferraro, deceduto nel giugno 2023 in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto durante la raccolta delle ciliege nel fondo di D'Angelo a Castel di Sasso, nel Casertano.

