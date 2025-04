In arrivo 17 000 nuovi posti per il personale ATA tutte le novità per l’anno scolastico 2026 27

Importantiin vista per ilATA nelle scuole italiane: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’intenzione di introdurre 17.000 nuove figure professionali tra operatori scolastici (bidelli) e funzionari amministrativi. La misura, accolta con favore dai sindacati, è ancora oggetto di confronto per migliorarne l’efficacia. Ecco cosa è emerso dall’incontro del 27 . In17.000per ilATA:leper/27 Scuolalink.

