Sololaroma.it - Manfredonia sul derby: “La Roma è in salute. Attenzione al ritorno di Castellanos”

Vivere un decennio con la maglia della Lazio per poi terminare la carriera con la, dopo essere stato vittima di un arresto cardiaco in campo. Lionellosa bene cosa vuol dire disputare une a quali pressioni ogni giocatore viene sottoposto. In un’intervista a La Gazzetta Sportiva, l’ex di entrambe le formazioni ha parlato proprio della stracittadina in programma stasera alle 20.45.Queste le sue parole: “Certo, succede ancora oggi, quando qualcuno mi incontra per strada e mi chiede come ha fatto un laziale a giocare per la. È normale, nella Lazio sono stato 14 anni. Come ho fatto a farmi apprezzare dai tifosi giallorossi? Con le prestazioni, se giochi bene poi non ti dice più niente nessuno. Ma è stato difficilissimo. Ho cercato di isolarmi e di non cedere alle pressioni”.