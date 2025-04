Terza Categoria Vorno promosso Bioacqua Av Le Case e Sant’Alessio ai play off

Terza Categoria. I verdetti, in sintesi, vedono: il Vorno già promosso in Seconda Categoria direttamente; mentre la "griglia" play-off dalla quale poi, alla fine, uscirà la seconda promossa, non ha regalato sorprese. Si affronteranno Bioacqua Av Le Case - Lammari e Sant’Alessio - Spianate. Questo perché, nonostante il Sant’Alessio sia arrivato a pari punti con il Bioacqua Av Le Case, quest’ultimo è in vantaggio negli scontri diretti ed arriva formalmente secondo, affrontando, così, la quinta in classifica; l’altra sfida vedrà di fronte la Terza e la quarta classifica. Risultati: Atletico Marginone - Villa Basilica 3-2 (Carrara, Paccosi, Papagna, doppietta di Menconi), Bargecchia - Spianate 1-2 (Gemignani, doppietta di Pugnetti), Bioacqua Av Le Case - Vorno 3-3 (Lomonte, Consani, doppiette di Mecanaj e Pera), Lammari - Real Borgo Pittini 2-1 (Fugiaschi, Bertini, Barghini), Lido di Camaiore - Galleno 4-0 (Marzio, tripletta di Del Prete), Sant’Alessio - Traversagna 4-0 (Betti, Galli, Martinelli, Fontanelli), Veneri - Stiava 0-2 (doppietta di Dati). Sport.quotidiano.net - Terza Categoria: Vorno promosso, Bioacqua Av Le Case e Sant’Alessio ai play-off Leggi su Sport.quotidiano.net E’ andato in archivio anche il girone "B" di. I verdetti, in sintesi, vedono: ilgiàin Secondadirettamente; mentre la "griglia"-off dalla quale poi, alla fine, uscirà la seconda promossa, non ha regalato sorprese. Si affronterannoAv Le- Lammari e- Spianate. Questo perché, nonostante ilsia arrivato a pari punti con ilAv Le, quest’ultimo è in vantaggio negli scontri diretti ed arriva formalmente secondo, affrontando, così, la quinta in classifica; l’altra sfida vedrà di fronte lae la quarta classifica. Risultati: Atletico Marginone - Villa Basilica 3-2 (Carrara, Paccosi, Papagna, doppietta di Menconi), Bargecchia - Spianate 1-2 (Gemignani, doppietta di Pugnetti),Av Le3-3 (Lomonte, Consani, doppiette di Mecanaj e Pera), Lammari - Real Borgo Pittini 2-1 (Fugiaschi, Bertini, Barghini), Lido di Camaiore - Galleno 4-0 (Marzio, tripletta di Del Prete),- Traversagna 4-0 (Betti, Galli, Martinelli, Fontanelli), Veneri - Stiava 0-2 (doppietta di Dati).

Potrebbe interessarti anche:

Terza categoria - Girone "A» e girone "B» : risultati - gol e classifiche. New Team continua la marcia - Filicaia non molla. Vorno frena - ma il Sant’Alessio non ne approfitta

Terza categoria - Girone "A» e girone "B» : risultati - gol e classifiche. Anche Filicaia e Vorno promossi. Per le altre qualche speranza

Terza categoria - Girone "A» e girone "B». Lotta serrata New Team-Filicaia. Pera prova a far volare il Vorno

Ne parlano su altre fonti Terza Categoria: Vorno promosso, Bioacqua Av Le Case e Sant’Alessio ai play-off. Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, gol e classifiche. Anche Filicaia e Vorno promossi. Per le altre qualche speranza. Terza Categoria, anche Filicaia Diavoli Rossi e Vorno possonio festeggiare la promozione. Festa New Team: è promosso matematicamente in Seconda Categoria. Terza Categoria, anche la Morianese festeggia la Promozione. Definite le qualificate ai playoff. Il "SECONDO" viene PROMOSSO: allenerà lui la SQUADRA fino alla FINE.

Lo segnala msn.com: Capraia promossa in Seconda Categoria: trionfo nel girone A della Terza Categoria fiorentina - Il Capraia festeggia la promozione in Seconda Categoria con una vittoria schiacciante nel girone A della Terza Categoria fiorentina.

In base a quanto diffuso da lanazione.it: Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: risultati, gol e classifiche. Anche Filicaia e Vorno promossi. Per le altre qualche speranza - I garfagnini e i pianigiani vanno a raggiungere il New Team già salito in "Seconda". Play-off ora possibili solo in un gruppo.

Terza Categoria, anche Filicaia Diavoli Rossi e Vorno possonio festeggiare la promozione - Pari con la Trebesto, la New Team batte il Casciana: non ci saranno playoff. Nel girone B in zona playoff vincono Lammari e Spianate ...