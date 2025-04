Ilfattoquotidiano.it - I poveri aumentano, il centro per senza dimora a Torino non regge più: “Dobbiamo chiudere, spazi e soldi non bastano”

Da oltre vent’anni, l’associazione Opportunanda gestisce ildiurno per personefissanel quartiere di San Salvario, a. Un luogo di “tregua e riposo” che ha visto oltre 27mila passaggi nel 2024. Seimila in più rispetto all’anno precedente. “Del resto la povertà è in aumento e noi lo vediamo tutti giorni” racconta Gabriella, una delle storiche volontarie dell’associazione. Ma a fine mese loo dovrà.“ Siamo arrivati al massimo delle nostre possibilità – commenta il presidente Carlo Saccani – loo è troppo piccolo per tutti questi nuovi bisogni e il gruppo dei volontari ha fatto il suo ciclo dunque a malincuore il progetto per ora finisce qua”. Ildunque non chiude per mancanza di utenti, anzi. Ogni giorno passano di qui dalle centocinquanta alle duecento persone.