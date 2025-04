Sport.quotidiano.net - Sassuolo supera Modena: Mandelli deluso nonostante la buona prestazione

D’accordo, questoè extra categoria come le grandi salite del Tour de France, ma la delusione dial suo arrivo in sala stampa è discretamente palpabile. La squadra come atteggiamento ha avuto la verve giusta, punita da qualche errore individuale che con i neroverdi di quest’anno non puoi permetterti. "La palla persa di Palumbo sul primo gol loro ci poteva stare, quando rischi ci sta. Eravamo riuscita a rimediarla, ma Berardi è stato bravo a farci gol". Si torna sugli errori individuali: "Mah, per la forza e la qualità dell’avversario. Alla fine non mi sembra che poi abbiamo concesso così tanto. A Palermo il, pur sotto di tre gol, aveva creato molto di più di stasera. È normale che gli errori quando subisci gol ci siano, ma non mi sento di andare a colpevolizzare nessuno.