Panorama.it - La Milano di Sala è sempre più per ricchi (ma ha il più alto tasso criminale)

Prezzi delle abitazioni in continua crescita, affitti impossibili, stipendi fermi. Criticità che riguardano tutto il Paese ma che adiventano ancor più visibili e allarmanti, soprattutto perché non affrontate dall’amministrazione del sindaco. L’insieme di questi fattori può portare ad un solo risultato, la gentrificazione.Prendiamo la Treccani per definire questo astruso termine. La gentrificazione è un «processo afferente la sociologia urbana, che può comprendere la riqualificazione e il mutamento fisico e della composizione sociale di aree urbane marginali, con conseguenze spesso non egualitarie sul piano socio-economico. In parole più semplici, si riqualifica un quartiere (o semplicemente si costruiscono nuove abitazioni a prezzi più alti), si verifica un aumento generale del costo della vita in detta zona, i residenti storici di detta zona non possono più permettersi di viverci e vendono casa a nuovi arrivati che dispongono di un reddito più