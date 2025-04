Julio Cesar svela L’Inter può fare il triplete Arnautovic disse questa cosa a Mourinho Abbiamo una chat del 2010…

Julio Cesar non usa mezzi termini, ecco cos’ha detto l’ex portiere delL’Inter, dal triplete ai retroscena, le dichiarazioni del nerazzurroL’ex portiere delL’Inter Julio Cesar ha parlato così della formazione allenata da Simone Inzaghi reduce dal successo col Cagliari. Le parole a La Gazzetta dello Sport: CHI VINCE IL MONDIALE – «Spero una tra Inter, Flamengo e Benfica». FINALE DEI SOGNI – «Inter-Flamengo. Ma spero in un. pareggio». CAPOCANNONIERE – «Facile: Lautaro Martinez. E se devo dire una sorpresa cito Gerson. Molto forte».INTER PUO’ VINCERE IL triplete – «Certo. Quando raggiungi questo livello si può sognare. Inoltre, la vittoria contro il Bayern ha dato sicurezze. Può andare in semifinale». MATCH COL BARCELLONA 2010 – «La partita manifesto del sogno. Internews24.com - Julio Cesar svela: «L’Inter può fare il triplete, Arnautovic disse questa cosa a Mourinho. Abbiamo una chat del 2010…» Leggi su Internews24.com di Redazionenon usa mezzi termini, ecco cos’ha detto l’ex portiere del, dalai retroscena, le dichiarazioni del nerazzurroL’ex portiere delha parlato così della formazione allenata da Simone Inzaghi reduce dal successo col Cagliari. Le parole a La Gazzetta dello Sport: CHI VINCE IL MONDIALE – «Spero una tra Inter, Flamengo e Benfica». FINALE DEI SOGNI – «Inter-Flamengo. Ma spero in un. pareggio». CAPOCANNONIERE – «Facile: Lautaro Martinez. E se devo dire una sorpresa cito Gerson. Molto forte».INTER PUO’ VINCERE IL– «Certo. Quando raggiungi questo livello si può sognare. Inoltre, la vittoria contro il Bayern ha dato sicurezze. Può andare in semifinale». MATCH COL BARCELLONA 2010 – «La partita manifesto del sogno.

