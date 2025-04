San Marino Baseball trionfa 4 1 contro Fortitudo Bologna al esordio in campionato

Sport.quotidiano.net - San Marino Baseball trionfa 4-1 contro Fortitudo Bologna all'esordio in campionato

SAN1 SAN: Batista ed (1/2), Angulo 2b (2/4), Helder 1b (1/4), Proctor r (1/4), Diaz dh (1/3), Celli ec (1/4), Pieternella es (1/4), Marlin ss (0/3), Di Fabio 3b (0/3).: Albert es (0/4), Agretti ed (0/4), Martina 3b (1/4), Newton ss (0/4), Dobboletta ec (0/4), Vaglio dh (0/2), Rodriguez r (1/3). Borghi (Gamberini 0/1) 1b (0/2), Laise 2b (1/3). Successione -: 000 000 100 = 1 bv 3 e 1 San: 200 010 01X = 4 bv 8 e 1 Lanciatori: Bermudez (L) rl 5, bvc 4, bb 3, so 4, pgl 3; Rivero (r) rl 3, bvc 4, bb 1, so 5, pgl 1; Lage (W) rl 5, bvc 0, bb 1, so 11, pgl 0; Leal (r) rl 2, bvc 3, bb 1, so 5, pgl 1; Mendez (S) rl 2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0. Note: fuoricampo di Proctor (1p. all’8°); doppio di Helder. Buona la prima. Sanvince all’ine lo scalpo è subito di quelli eccellenti, perché si tratta di una storica rivale come la