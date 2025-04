Lanazione.it - Cortona fa squadra per la valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 aprile 2025 –faper ladiNasce l’«Oleacademia Eleiva Cortonensis», una nuova cabina di regia per la promozione della cultura olearia È nata una nuova organizzazione per lad’. Questo 12 aprile al Museo della civiltà contadina di Fratticciola è stata presentata l’«Oleacademia Eleiva Cortonensis». L’associazione presieduta dall’agronomo Francesco Mazzarella ha organizzato un convengo con alcuni dei maggiori esperti di cultura olearia. «Troviamo questa iniziativa un ulteriore passo in avanti nella promozione della cultura olearia - ha dichiarato il vice sindaco e assessore alle Attività produttive, Paolo Rossi - dobbiamo dare valore al nostro territorio e a tutti coloro che professionalmente o a livello familiare portano avanti la produzione di oliodi».