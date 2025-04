Vis Pesaro pronta a sfidare la Lucchese per riconquistare il quarto posto

riconquistare il quarto posto. Metteremo in campo determinazione, voglia e qualità. La squadra fisicamente è in salute, pur con qualche cambio di interpreti, ci sentiamo pronti a sfidare la Lucchese. Sono contento di rientrare in panchina così da poter intervenire nell’immediato". Dopo le quattro giornate ai box Stellone attendeva questa gara da circa un mese. L’avversario è forte ma il mister biancorosso ha fiducia nei propri mezzi: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra con caratteristiche a noi simili, che tralasciando i problemi societari, ha raccolto sedici punti nelle ultime dieci partite e soprattutto in casa ha ottenuto risultati importanti come il successo per 4-1 sulla Ternana di sole due domeniche fa. Avendo alibi extra campo giocheranno inconsciamente sereni, senza nulla da perdere. Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro pronta a sfidare la Lucchese per riconquistare il quarto posto Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Vogliamo vincere peril. Metteremo in campo determinazione, voglia e qualità. La squadra fisicamente è in salute, pur con qualche cambio di interpreti, ci sentiamo pronti ala. Sono contento di rientrare in panchina così da poter intervenire nell’immediato". Dopo le quattro giornate ai box Stellone attendeva questa gara da circa un mese. L’avversario è forte ma il mister biancorosso ha fiducia nei propri mezzi: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra con caratteristiche a noi simili, che tralasciando i problemi societari, ha raccolto sedici punti nelle ultime dieci partite e soprattutto in casa ha ottenuto risultati importanti come il successo per 4-1 sulla Ternana di sole due domeniche fa. Avendo alibi extra campo giocheranno inconsciamente sereni, senza nulla da perdere.

Potrebbe interessarti anche:

Serie C / Cade la Vis Pesaro a Carpi

Derby al Benelli : Vis Pesaro sconfitta - ma la tifoseria resta fedele

La Vis Pesaro si gode il muro difensivo. Salgono a 14 le partite senza subire reti

Ne parlano su altre fonti Vis Pesaro senza Okoro per squalifica, Lucchese pronta alla sfida con Livorno. Vis Pesaro senza Okoro per squalifica, Lucchese pronta alla sfida con Livorno. Come se la passa la Vis Pesaro che sabato arriva al Mazza?. Nuovo stadio per la Vis Pesaro, Biancani: «Sì, facciamolo. Noi ci mettiamo l’area e i privati lo realizzano».. Ternana-Vis Pesaro, le probabili formazioni: Cianci torna titolare. Vis Pesaro-Gubbio è un calderone: caso di razzismo, multa alle società e squalifiche pesanti.

Lo rende noto ilrestodelcarlino.it: Vis Pesaro senza Okoro per squalifica, Lucchese pronta alla sfida con Livorno - Vis Pesaro senza Okoro per squalifica, mentre la Lucchese si prepara per la sfida con Livorno nonostante le difficoltà economiche.

Lo segnala msn.com: Vis Pesaro a Lucca per tornare a correre. La carica di mister Stellone - PESARO «Dopo aver fatto un’andata impressionante, sapevamo che al ritorno potevano trovare qualche difficoltà. Così è stato, perché i periodi negativi ...

Come riferisce sport.quotidiano.net: Vis Pesaro senza Okoro per squalifica, Lucchese pronta alla sfida con Livorno - Tegola non da poco per la Vis Pesaro che dovrà rinunciare, a meno che la società non inoltri ricorso e non ci sia uno sconto nella pena sportiva, all’attaccante Okoro per le tre giornate che restano ...