Primo accordo sulle emissioni in mare una tassa globale sulla CO2 delle navi Perché non è abbastanza

L'Organizzazione marittima internazionale (Imo) delle Nazioni Unite trova un accordo sulla decarbonizzazione del settore: dal 2028 le compagnie di navigazione dovranno pagare per la CO2 emessa dalle navi. Il risultato è piuttosto lontano dall'imposta sul carbonio in cui speravano i paesi poveri e più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, ma resta comunque il Primo significativo schema globale di tariffazione del carbonio a cui si è arrivati dopo oltre dieci anni di lavori e discussioni. Al termine dei negoziati del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 83) dell'Imo, che si sono svolti a Londra con la partecipazione di 175 Paesi, si è arrivati a un accordo di compromesso. Nel 2023, l'Imo aveva concordato la necessità di adottare misure economiche, come la fissazione del prezzo del carbonio, e tecniche, come il Global Fuels Standard (Leggi l'approfondimento).

