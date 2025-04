Sport.quotidiano.net - Maceratese: recupero infortunati e preparazione psicologica post-sconfitta

Laha ora due obiettivi: assorbire sul piano psicologico laa Montecchio e recuperare gli. Al momento sono fermi ai box Federico Gagliardini, Pablo Javier Lucero e Lorenzo Albanesi per i quali si confida di rivederli in campo per il 27 contro il Monturano, mentre ci sarà ancora da aspettare per Armin Nasic in campo. Nel contempo si faranno verifiche di volta in volta per evitare altre ricadute, come quella con Lucero che ha privato l’esperto difensore nelle ultime tre gare decisive in cui i biancorossi hanno subito 6 gol: 3 a Montecchio, 2 con il Chiesanuova e uno a Osimo. Ma oramai non è il caso di guardare a quanto avvenuto in passato, adesso c’è da aiutare la squadra a superare lo choc dato dallaarrivata nel finale a Montecchio dopo che i biancorossi in inferiorità numerica avevano recuperato due gol.