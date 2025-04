Ilfattoquotidiano.it - In Islanda rispettano gli elfi per accettare l’incontrollabile: se ci fosse lo stesso riguardo per la morte?

Inci sono strade che si piegano. Non per necessità geologiche o per un piano regolatore fantasioso, ma per rispetto. Là dove si ritiene che vivano gli, il popolo nascosto, l’asfalto devia. Si chiamano Huldufólk, “il popolo invisibile”, e fanno parte del folklore nordico, ma sono anche qualcosa di più: sono presenze non misurabili, ma ascoltate. Lì, non si tratta di credere o meno alla loro esistenza. Si tratta, piuttosto, di una forma di. Per ciò che non si vede, ma si sente. Per l’ignoto che merita uno spazio.A Reykjavík, progetti edilizi sono stati modificati, rallentati o persino sospesi perché avrebbero attraversato zone considerate abitate dagli. Qualcuno li chiama miti, altri tradizione. Altri ancora, semplicemente, mistero. Nel 2013, un progetto per una superstrada nei pressi di Garðabær venne sospeso per consentire la “salvaguardia” di una roccia considerata dimora spirituale.