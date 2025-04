Fratelli d’Italia Arezzo piange la scomparsa di Maurizio Leoni

Arezzo, 13 aprile 2025 – Fratelli d’Italia Arezzo piange la scomparsa di Maurizio Leoni Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Arezzo, insieme alla senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale del partito, esprime profondo cordoglio e sincero dolore per la scomparsa improvvisa di Maurizio Leoni, responsabile del Dipartimento Organizzazione Fdi e componente del direttivo provinciale. «La notizia della sua morte ci lascia sgomenti. In queste ore di incredulità ci stringiamo con commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, agli amici che lo hanno conosciuto nella vita, nel lavoro, nell’impegno politico. Con Maurizio perdiamo un uomo perbene, di rara generosità e umanità, che ha sempre messo a disposizione della comunità politica e civile il proprio tempo, la propria dedizione, le proprie competenze. Lanazione.it - Fratelli d’Italia Arezzo piange la scomparsa di Maurizio Leoni Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2025 –ladiIl coordinamento provinciale didi, insieme alla senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale del partito, esprime profondo cordoglio e sincero dolore per laimprovvisa di, responsabile del Dipartimento Organizzazione Fdi e componente del direttivo provinciale. «La notizia della sua morte ci lascia sgomenti. In queste ore di incredulità ci stringiamo con commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, agli amici che lo hanno conosciuto nella vita, nel lavoro, nell’impegno politico. Conperdiamo un uomo perbene, di rara generosità e umanità, che ha sempre messo a disposizione della comunità politica e civile il proprio tempo, la propria dedizione, le proprie competenze.

Potrebbe interessarti anche:

Fratelli d’Italia - grande partecipazione ai congressi di circolo in provincia di Arezzo

Fratelli d’Italia Arezzo : “Il PD diffonde propaganda infondata sui presunti tagli agli enti locali”

Fratelli d’Italia – Completati i congressi dei circoli in provincia di Arezzo

Ne parlano su altre fonti Fratelli d’Italia Arezzo piange la scomparsa di Maurizio Leoni. ?? Fratelli d'Italia piange Aldo Sillan, fedelissimo del partito. Mugnai a processo il 15 marzo. È accusato di omicidio volontario. San Mauro Cilento piange Anna: folla ai funerali, aperta un'inchiesta sul decesso. Fratelli d'Italia Arezzo: ben venga il piano antibuche da un milione di euro, ma serve molto di più.. E' morto Maurizio D'Ettore: malore fatale nella sua Locri.

Lo segnala www3.saturnonotizie.it: Fratelli d’Italia Arezzo piange la scomparsa di Maurizio Leoni - Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Arezzo, insieme alla senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale del partito, esprime profondo cordo ...

In base a quanto diffuso da corrierediarezzo.it: Morto a 49 anni, il messaggio del fratello sacerdote tra dolore e fede. Camera ardente per Leoni a Porta del Foro. Messaggio dell'Arezzo - La città di Arezzo è scossa dalla morte improvvisa a soli 49 anni di Maurizio Piero Leoni, marito e padre di due figli, impegnato nella vita sociale, in politica con Fratelli d'Italia, quartierista ed ...

Addio a Maurizio Leoni, in lutto Porta del Foro e Fratelli d'Italia. Aveva 49 anni. Petrucci: "Perdiamo una colonna" - E' morto improvvisamente a 49 anni Maurizio Leoni, membro del direttivo provinciale del partito Fratelli d'Italia e quartierista di Porta del Foro di cui era consigliere. La notizia ha colpito la citt ...