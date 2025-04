Elon Musk la profezia di Roberto Saviano La sua fine sarà violenta

Roberto Saviano torna a far discutere con un durissimo attacco contro Elon Musk, definendo il ceo di X e Tesla un pericolo per la democrazia e profetizzandone una fine violenta. Le dichiarazioni arrivano da un video pubblicato su Facebook, dove lo scrittore e giornalista dipinge un quadro inquietante sul futuro dell’imprenditore statunitense e dei suoi alleati politici.Leggi anche: Palazzo crollato a Roma, lo shock di Saviano: “Vivevo l씓Cadranno per mano dell’odio che hanno generato”Nel suo intervento, Saviano ha descritto Musk come simbolo di una tirannide moderna costruita grazie al potere economico e all’appoggio politico, accostandolo direttamente a Donald Trump. Secondo l’autore di Gomorra, entrambi sono destinati a una caduta rovinosa: “Il loro epilogo politico sarà probabilmente nel sangue. Thesocialpost.it - Elon Musk, la profezia di Roberto Saviano: “La sua fine sarà violenta” Leggi su Thesocialpost.it torna a far discutere con un durissimo attacco contro, dendo il ceo di X e Tesla un pericolo per la democrazia e profetizzandone una. Le dichiarazioni arrivano da un video pubblicato su Facebook, dove lo scrittore e giornalista dipinge un quadro inquietante sul futuro dell’imprenditore statunitense e dei suoi alleati politici.Leggi anche: Palazzo crollato a Roma, lo shock di: “Vivevo l씓Cadranno per mano dell’odio che hanno generato”Nel suo intervento,ha descrittocome simbolo di una tirannide moderna costruita grazie al potere economico e all’appoggio politico, accostandolo direttamente a Donald Trump. Secondo l’autore di Gomorra, entrambi sono destinati a una caduta rovinosa: “Il loro epilogo politicoprobabilmente nel sangue.

