Aurora Treia verso i playoff Nocera punta alla vittoria contro Azzurra Colli

Nocera, allenatore dell'Aurora Treia, pensa alla gara con l'Azzurra Colli del 26 aprile in cui c'è la possibilità di centrare i playoff. "Serve – aggiunge – la mentalità mostrata nelle ultime 16 partite". Il tecnico è stato chiamato a dicembre. "Mi era stato chiesto di voltare pagina perché la squadra, che ho preso quando era penultima con 13 punti, non era partita con quelle intenzioni. Abbiamo fatto delle operazioni di mercato e lavorato sodo, innanzitutto per tirarci fuori da una situazione complicata. Non era facile considerando che tutti giocano con il coltello tra i denti e contro di noi danno il massimo essendo partiti con il favore dei pronostici". "È stato un crescendo e ora dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento mostrato finora per coronare un sogno che all'inizio sembrava utopia".

Ne dà notizia youtvrs.it: Aurora Treia di Nocera imbattibile: “Uno dei mister più bravi in categoria, playoff sarebbero impresa” - PROMOZIONE - Sedici risultati utili ed ora l'ultimo tassello per assicurarsi gli spareggi. Il ds Ballini ha fatto il punto Sedici risultati utili, 23 goal fatti e dodici subiti. Sono i numeri dell'Aur ...

Lo segnala youtvrs.it: Aurora Treia a tutta velocità: un altro successo per puntare in alto - PROMOZIONE - Azzurra SBT battuta 2-0, Wali e Arias firmato il successo. Applausi per Bolzan al suo addio Al "Marcello Ciarrocchi" di San Benedetto del Tronto va in scena la sfida tra Azzurra SBT e Aur ...

Secondo quanto riportato da sport.quotidiano.net: Aurora Treia a tutto gas. Scatto in zona playoff - Reti: 4’ rig. e 40’ Borrelli, 15’ F. Garcia, 31’ Haxhiu, 17’ st Moretti, 43’ st Arias. L’Aurora, imbattuta da un girone, entra nei playoff e fa subito capire alla Palmense quali siano i suoi ...