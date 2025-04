Fano Calcio trionfa nel derby contro Tre Ponti e conquista la promozione

Fano 5 tre Ponti 0 Calcio (4-3-1-2): Sodani; Guei, Nodari (39' st Manuelli), D'Anzi, Incerti; Niang, Omiccioli (24' st Mea), Bianchi; Palazzi (42' st Casoli); Giovanelli (47' st Giampaoli), Sabatini (15' st Gueye). A disp. Giulini, Apezteguia, Manuelli, Patrignani, Ricci. All. Spendolini. TRE Ponti (4-3-3): Avvisati; Fiatti, Santicchia, Franceschini, Moretti; Bucci (23' st Picci), Giovagnoli, Toni; Oliva (34' st Cignotti), Vispi, Hida (29' st Urbinati). A disp. Ferri, Perelli, Mengarelli, Panicali, Allegrezza, Pasquini. All. Conti. Arbitro: Santoro di Pesaro. Rete: 18' pt Nodari, 22' pt Giovanelli, 24' st e 41' st Niang, 39' st Gueye. Note: pomeriggio soleggiato, terreno discreto, spettatori 500. Espulso al 18' st Giovagnoli. Angoli 1-3, Recuperi 1' + 3'. Vittoria promozione per il Fano Calcio che, imponendosi largamente nel derby col Tre Ponti, ieri pomeriggio al "Mancini" di fronte ad un discreto pubblico, si aggiudica il campionato con quattro giornate di anticipo.

